Введите ваш ник на сайте

Баия - Интернасьонал

07.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 27 тур Баия - Интернасьонал
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
8 тур
27 мая, суббота 00:00 Интернасьонал Баия
Бразилия. Серия А 2021
22 тур
26 сентября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Баия
3 тур
14 июня, понедельник 02:30 Баия 0:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2020
27 тур
27 декабря, воскресенье 22:00 Баия 1:2 Интернасьонал
8 тур
6 сентября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:2 Баия
Бразилия. Серия А 2019
28 тур
27 октября, воскресенье 02:00 Баия 2:3 Интернасьонал
9 тур
13 июня, четверг 03:30 Интернасьонал 3:1 Баия
Бразилия. Серия А 2018
20 тур
23 августа, четверг 01:30 Баия 0:1 Интернасьонал
1 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Баия
Бразилия. Серия А 2014
31 тур
26 октября, воскресенье 02:00 Интернасьонал 2:0 Баия
12 тур
27 июля, воскресенье 04:00 Баия 0:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
20 сентября, пятница 04:00 Баия 2:0 Интернасьонал
3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Интернасьонал 1:2 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 