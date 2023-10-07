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Флуминенсе - Коринтианс

07.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 27 тур Флуминенсе - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
8 тур
27 мая, суббота 00:00 Коринтианс Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2022
34 тур
27 октября, четверг 03:45 Коринтианс 0:2 Флуминенсе
15 тур
2 июля, суббота 22:30 Флуминенсе 4:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2021
26 тур
14 октября, четверг 03:00 Коринтианс 1:0 Флуминенсе
7 тур
27 июня, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2020
29 тур
14 января, четверг 03:30 Коринтианс 5:0 Флуминенсе
10 тур
13 сентября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2019
38 тур
8 декабря, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:2 Флуминенсе
19 тур
15 сентября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2018
20 тур
23 августа, четверг 03:45 Флуминенсе 1:0 Коринтианс
1 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 Коринтианс 2:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2017
35 тур
16 ноября, четверг 02:45 Коринтианс 3:1 Флуминенсе
16 тур
23 июля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2016
27 тур
25 сентября, воскресенье 22:00 Коринтианс 0:1 Флуминенсе
8 тур
17 июня, пятница 02:00 Флуминенсе 1:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2015
22 тур
3 сентября, четверг 04:00 Коринтианс 2:0 Флуминенсе
3 тур
24 мая, воскресенье 22:00 Флуминенсе 0:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2014
37 тур
30 ноября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 5:2 Коринтианс
18 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Коринтианс 1:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2013
33 тур
11 ноября, понедельник 01:30 Коринтианс 1:0 Флуминенсе
14 тур
15 августа, четверг 00:00 Флуминенсе 0:0 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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