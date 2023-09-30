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Атлетико Минейро - Коритиба

30.09.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 26 тур Атлетико Минейро - Коритиба
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Коритиба Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2022
22 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Коритиба 0:1 Атлетико Минейро
3 тур
24 апреля, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 2:2 Коритиба
Бразилия. Серия А 2020
27 тур
26 декабря, суббота 23:00 Атлетико Минейро 2:0 Коритиба
8 тур
7 сентября, понедельник 02:30 Коритиба 0:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
36 тур
20 ноября, понедельник 00:01 Атлетико Минейро 3:0 Коритиба
17 тур
30 июля, воскресенье 22:00 Коритиба 0:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
34 тур
7 ноября, понедельник 00:30 Коритиба 2:0 Атлетико Минейро
15 тур
19 июля, вторник 02:00 Атлетико Минейро 2:1 Коритиба
Бразилия. Серия А 2015
29 тур
4 октября, воскресенье 00:30 Коритиба 0:3 Атлетико Минейро
10 тур
2 июля, четверг 03:00 Атлетико Минейро 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2014
37 тур
1 декабря, понедельник 00:30 Атлетико Минейро 1:2 Коритиба
18 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Коритиба 0:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2013
20 тур
13 сентября, пятница 04:00 Атлетико Минейро 3:0 Коритиба
1 тур
27 мая, понедельник 00:00 Коритиба 2:1 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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