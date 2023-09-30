Атлетико Минейро - Коритиба

|7 тур
|20 мая, суббота
|00:00
|Коритиба
|Атлетико Минейро
|7 тур
|20 мая, суббота
|00:00
|Коритиба
|Атлетико Минейро
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|0:1
|Атлетико Минейро
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Коритиба
|27 тур
|26 декабря, суббота
|23:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Коритиба
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|02:30
|Коритиба
|0:1
|Атлетико Минейро
|36 тур
|20 ноября, понедельник
|00:01
|Атлетико Минейро
|3:0
|Коритиба
|17 тур
|30 июля, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|0:2
|Атлетико Минейро
|34 тур
|7 ноября, понедельник
|00:30
|Коритиба
|2:0
|Атлетико Минейро
|15 тур
|19 июля, вторник
|02:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Коритиба
|29 тур
|4 октября, воскресенье
|00:30
|Коритиба
|0:3
|Атлетико Минейро
|10 тур
|2 июля, четверг
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Коритиба
|37 тур
|1 декабря, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|1:2
|Коритиба
|18 тур
|31 августа, воскресенье
|23:00
|Коритиба
|0:0
|Атлетико Минейро
|20 тур
|13 сентября, пятница
|04:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Коритиба
|1 тур
|27 мая, понедельник
|00:00
|Коритиба
|2:1
|Атлетико Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0