Коринтианс - Ботафого

|5 тур
|10 мая, среда
|00:00
|Ботафого
|Коринтианс
|5 тур
|10 мая, среда
|00:00
|Ботафого
|Коринтианс
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Ботафого
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|1:3
|Коринтианс
|27 тур
|27 декабря, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:2
|Коринтианс
|8 тур
|6 сентября, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|2:2
|Ботафого
|34 тур
|25 ноября, понедельник
|00:00
|Ботафого
|1:0
|Коринтианс
|15 тур
|17 августа, суббота
|23:00
|Коринтианс
|2:0
|Ботафого
|32 тур
|4 ноября, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|1:0
|Коринтианс
|13 тур
|19 июля, четверг
|03:45
|Коринтианс
|2:0
|Ботафого
|30 тур
|24 октября, вторник
|01:00
|Ботафого
|2:1
|Коринтианс
|11 тур
|2 июля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Ботафого
|28 тур
|1 октября, суббота
|22:30
|Ботафого
|2:0
|Коринтианс
|9 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|3:1
|Ботафого
|9 тур
|12 октября, воскресенье
|01:30
|Ботафого
|1:0
|Коринтианс
|28 тур
|1 июня, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|1:1
|Ботафого
|20 тур
|12 сентября, четверг
|04:50
|Ботафого
|1:0
|Коринтианс
|1 тур
|26 мая, воскресенье
|00:00
|Коринтианс
|1:1
|Ботафого
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0