Палмейрас - Ботафого

|29 тур
|4 октября, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:3
|Палмейрас
|10 тур
|10 июня, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Ботафого
|29 тур
|4 октября, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:3
|Палмейрас
|10 тур
|10 июня, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Ботафого
|33 тур
|2 февраля, вторник
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Ботафого
|14 тур
|8 октября, четверг
|03:30
|Ботафого
|2:1
|Палмейрас
|25 тур
|13 октября, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|1:0
|Ботафого
|6 тур
|25 мая, суббота
|22:00
|Ботафого
|0:1
|Палмейрас
|20 тур
|23 августа, четверг
|03:00
|Палмейрас
|2:0
|Ботафого
|1 тур
|17 апреля, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:1
|Палмейрас
|37 тур
|28 ноября, вторник
|01:00
|Палмейрас
|2:0
|Ботафого
|18 тур
|3 августа, четверг
|03:45
|Ботафого
|1:2
|Палмейрас
|36 тур
|20 ноября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:0
|Ботафого
|17 тур
|1 августа, понедельник
|00:30
|Ботафого
|3:1
|Палмейрас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0