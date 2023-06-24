Введите ваш ник на сайте

Палмейрас - Ботафого

24.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 12 тур Палмейрас - Ботафого
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
29 тур
4 октября, вторник 02:00 Ботафого 1:3 Палмейрас
10 тур
10 июня, пятница 01:00 Палмейрас 4:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2020
33 тур
2 февраля, вторник 22:00 Палмейрас 1:1 Ботафого
14 тур
8 октября, четверг 03:30 Ботафого 2:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2019
25 тур
13 октября, воскресенье 03:00 Палмейрас 1:0 Ботафого
6 тур
25 мая, суббота 22:00 Ботафого 0:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2018
20 тур
23 августа, четверг 03:00 Палмейрас 2:0 Ботафого
1 тур
17 апреля, вторник 02:00 Ботафого 1:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2017
37 тур
28 ноября, вторник 01:00 Палмейрас 2:0 Ботафого
18 тур
3 августа, четверг 03:45 Ботафого 1:2 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2016
36 тур
20 ноября, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:0 Ботафого
17 тур
1 августа, понедельник 00:30 Ботафого 3:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2014
27 тур
9 октября, четверг 02:30 Ботафого 0:1 Палмейрас
8 тур
29 мая, четверг 02:30 Палмейрас 0:2 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 