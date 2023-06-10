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Баия - Крузейро

10.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 10 тур Баия - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2019
30 тур
4 ноября, понедельник 01:00 Крузейро 1:1 Баия
11 тур
20 июля, суббота 23:00 Баия 0:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
38 тур
2 декабря, воскресенье 22:00 Баия 0:0 Крузейро
19 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2017
24 тур
18 сентября, понедельник 01:00 Крузейро 1:0 Баия
5 тур
9 июня, пятница 03:00 Баия 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
20 тур
12 сентября, пятница 03:30 Крузейро 2:1 Баия
1 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Баия 1:2 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
37 тур
1 декабря, воскресенье 23:00 Крузейро 1:2 Баия
18 тур
5 сентября, четверг 04:50 Баия 1:3 Крузейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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