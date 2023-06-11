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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Крузейро
Баия - Крузейро: обзор матча 11 июня 2023
Баия
11.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Крузейро
18'
Кайку
66'
А. Салес
30'
Б. Родригес
45+1'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Крузейро
Желтая карточка
D. Fernandes
90'
+8
Замена
L. Mugni
️️️️
Тасиано
88'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Эвералдо
76'
75'
Замена
H. Dourado
️️️️
Н. Моура
74'
Замена
S.
️️️️
Уэсли
Желтая карточка
Кану
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Салес
66'
64'
Желтая карточка
Валлисон
Замена
А. Салес
️️️️
Кайку
59'
57'
Замена
Валлисон
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
Р. Карлос
51'
Замена
Даниэл
️️️️
В. Уго
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Уэсли
30'
ГОЛ! 1:1!
Б. Родригес
Пас отдал
Жилберто
Желтая карточка
Резенде
27'
Желтая карточка
Кайку
19'
ГОЛ! 1:0!
Кайку
Пас отдал
Р. Карлос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
66
Риан Карлос
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
11
Кайку
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Нето Моура
ЦП
10
Матеус Витал
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Баия
13
André Dhominique
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
80
Валлисон
ЦП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
99
Henrique Dourado
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
4-1-1-2-3
4
Кану
14
Уго
66
Карлос
40
Сисиньо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
11
Кайку
27
Эвералдо
33
Дуарт
1
4-1-1-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
2
Оливейра
4
Кастан
23
Марлон
36
Машадо
25
Моура
9
Родригес
10
Витал
21
Уэсли
9
Жилберто
14
Уго
94
Даниэл
94
Даниэл
14
Уго
16
Тасиано
26
26
16
Тасиано
11
Кайку
9
Салес
9
Салес
11
Кайку
27
Эвералдо
32
32
27
Эвералдо
9
Жилберто
80
Валлисон
80
Валлисон
9
Жилберто
25
Моура
99
99
25
Моура
21
Уэсли
33
33
21
Уэсли
Остались в запасе
Баия
Крузейро
13
André Dhominique
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
13
André Dhominique
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Баия - Крузейро
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
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Баия
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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18 ноября
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