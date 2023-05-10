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Ботафого - Коринтианс

10.05.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 5 тур Ботафого - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
20 тур
31 июля, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:0 Ботафого
1 тур
10 апреля, воскресенье 22:00 Ботафого 1:3 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2020
27 тур
27 декабря, воскресенье 22:00 Ботафого 0:2 Коринтианс
8 тур
6 сентября, воскресенье 01:00 Коринтианс 2:2 Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
34 тур
25 ноября, понедельник 00:00 Ботафого 1:0 Коринтианс
15 тур
17 августа, суббота 23:00 Коринтианс 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2018
32 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Ботафого 1:0 Коринтианс
13 тур
19 июля, четверг 03:45 Коринтианс 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2017
30 тур
24 октября, вторник 01:00 Ботафого 2:1 Коринтианс
11 тур
2 июля, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
28 тур
1 октября, суббота 22:30 Ботафого 2:0 Коринтианс
9 тур
19 июня, воскресенье 22:00 Коринтианс 3:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2014
9 тур
12 октября, воскресенье 01:30 Ботафого 1:0 Коринтианс
28 тур
1 июня, воскресенье 23:00 Коринтианс 1:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
20 тур
12 сентября, четверг 04:50 Ботафого 1:0 Коринтианс
1 тур
26 мая, воскресенье 00:00 Коринтианс 1:1 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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