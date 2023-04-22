Гойас - Коринтианс

|32 тур
|30 октября, воскресенье
|02:30
|Гойас
|0:0
|Коринтианс
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Гойас
|32 тур
|30 октября, воскресенье
|02:30
|Гойас
|0:0
|Коринтианс
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Гойас
|26 тур
|22 декабря, вторник
|02:00
|Коринтианс
|2:1
|Гойас
|7 тур
|3 сентября, четверг
|01:15
|Гойас
|1:2
|Коринтианс
|26 тур
|17 октября, четверг
|03:30
|Гойас
|2:2
|Коринтианс
|7 тур
|8 августа, четверг
|01:15
|Коринтианс
|2:0
|Гойас
|30 тур
|16 октября, пятница
|01:30
|Коринтианс
|3:0
|Гойас
|11 тур
|5 июля, воскресенье
|22:00
|Гойас
|0:0
|Коринтианс
|35 тур
|20 ноября, четверг
|02:00
|Гойас
|0:1
|Коринтианс
|16 тур
|22 августа, пятница
|02:30
|Коринтианс
|5:2
|Гойас
|21 тур
|15 сентября, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|1:2
|Гойас
|2 тур
|30 мая, четверг
|00:00
|Гойас
|1:1
|Коринтианс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0