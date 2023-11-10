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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Славия-Мозырь
Шахтер - Славия-Мозырь: обзор матча 10 ноября 2023
Шахтер
10.11.2023, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
24'
М. Жумабеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Славия-Мозырь
Желтая карточка
И. Лукашевич
90'
+3
Замена
И. Лукашевич
️️️️
Н. Корзун
90'
Желтая карточка
С. Игнатович
88'
87'
Желтая карточка
С. Сазончик
80'
Замена
А. Шемрук
️️️️
В. Жук
78'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Полоз
72'
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Тихоновский
61'
Замена
А. Джигеро
️️️️
М. Жумабеков
Желтая карточка
Н. Капленко
54'
50'
Желтая карточка
С. Тихоновский
Желтая карточка
Н. Корзун
27'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Жумабеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
18
Владислав Жук
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
19
Владислав Кабышев
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Игнатович
28
Янковский
3
Баранок
79
Свириденко
25
Макаренко
8
Капленко
18
Корзун
88
Ковалевич
77
Плакка Фессу
23
Ковалевич
15
Скавыш
3-3-2-2
49
Каратай
31
Залеский
10
Жумабеков
12
Иванов
18
Жук
26
Тихоновский
6
Дрош
13
Полоз
63
Сидоренко
27
Чикида
9
Кобет
18
Корзун
14
Лукашевич
14
Лукашевич
18
Корзун
18
Жук
2
Шемрук
2
Шемрук
18
Жук
26
Тихоновский
10
Сазончик
10
Сазончик
26
Тихоновский
10
Жумабеков
49
Джигеро
49
Джигеро
10
Жумабеков
13
Полоз
11
Антилевский
11
Антилевский
13
Полоз
Остались в запасе
Шахтер
Славия-Мозырь
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
19
Владислав Кабышев
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
16
Данила Сокол
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
19
Владислав Кабышев
ЦП
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Шахтер - Славия-Мозырь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Строитель
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