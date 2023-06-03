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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - СКА-1938
Сморгонь - СКА-1938: обзор матча 03 июня 2023
Сморгонь
03.06.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
СКА-1938
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Сморгонь - СКА-1938
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
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Сморгонь
СКА-1938
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