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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕК - Вест Хэм
АЕК - Вест Хэм: обзор матча 09 марта 2023
АЕК
09.03.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Вест Хэм
36'
М. Антонио
45+2'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЕК - Вест Хэм
Замена
К. Христофору
️️️️
Р. Росалес
88'
87'
Желтая карточка
Т. Керер
84'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Антонио
Замена
И. Тричковски
️️️️
М. Яколиш
77'
77'
Замена
Л. Пакета
️️️️
М. Ланзини
68'
Желтая карточка
Ф. Даунс
60'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Д. Райс
60'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
С. Бенрахма
60'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
П. Форнальс
Замена
О. Альтман
️️️️
Р. Мамас
59'
Замена
Н. Николич
️️️️
Р. Лопеш
59'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Райс
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
С. Бенрахма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
66
Рафаил Мамас
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Ойер
ОП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
13
Димитриос Стилианидис
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Имад Фараж
ПВ
11
Неманья Николич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-3-1-2
12
Пирич
4
Томович
33
Энглезу
16
Росалес
45
Касас
66
Мамас
7
Ледеш
6
Ойер
44
Яколиш
15
Миличевич
21
Лопеш
4-1-1-3-1
23
Ареоля
6
Керер
4
Зума
21
Агер
3
Крессуэлл
41
Райс
4
Даунс
22
Ланзини
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
16
Росалес
26
Христофору
26
Христофору
16
Росалес
66
Мамас
51
Альтман
51
Альтман
66
Мамас
21
Лопеш
11
Николич
11
Николич
21
Лопеш
44
Яколиш
10
Тричковски
10
Тричковски
44
Яколиш
41
Райс
28
Соучек
28
Соучек
41
Райс
22
Ланзини
11
Пакета
11
Пакета
22
Ланзини
18
Антонио
70
Корне
70
Корне
18
Антонио
10
Бенрахма
20
Боуэн
20
Боуэн
10
Бенрахма
8
Форнальс
9
Скамакка
9
Скамакка
8
Форнальс
Остались в запасе
АЕК
Вест Хэм
38
Иоаким Тумпас
ВР
13
Димитриос Стилианидис
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
29
Гиоргос Наум
АП
11
Имад Фараж
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
13
Димитриос Стилианидис
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
29
Гиоргос Наум
АП
11
Имад Фараж
ПВ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча АЕК - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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