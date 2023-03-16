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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вест Хэм - АЕК
Вест Хэм - АЕК: обзор матча 16 марта 2023
Вест Хэм
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
АЕК
21'
Д. Скамакка
47'
Д. Боуэн
49'
Д. Боуэн
65'
Д. Мубама
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - АЕК
81'
Замена
И. Фараж
️️️️
Г. Наум
Замена
Ф. Поттс
️️️️
Т. Соучек
68'
Замена
Л. Лэйнг
️️️️
К. Зума
68'
Желтая карточка
Д. Мубама
67'
66'
Замена
О. Альтман
️️️️
М. Яколиш
66'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Н. Николич
66'
Замена
П. Понс
️️️️
Ойер
ГОЛ! 4:0!
Д. Мубама
Пас отдал
Т. Соучек
65'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Скамакка
54'
Замена
М. Корне
️️️️
Л. Пакета
54'
Замена
Д. Мубама
️️️️
Д. Боуэн
54'
ГОЛ! 3:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
А. Крессуэлл
49'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Скамакка
47'
46'
Замена
К. Христофору
️️️️
М. Гонсалес
44'
Красная карточка
Г. Ледеш
ГОЛ! 1:0!
Д. Скамакка
Пас отдал
М. Ланзини
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
66
Рафаил Мамас
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Ойер
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вест Хэм
47
Кристиан Хеги
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
АЕК
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
4-1-3-2
23
Ареоля
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Огбонна
2
Джонсон
28
Соучек
22
Ланзини
8
Форнальс
20
Боуэн
9
Скамакка
11
Пакета
4-3-2-1
12
Пирич
45
Касас
3
Гонсалес
33
Энглезу
4
Томович
66
Мамас
7
Ледеш
6
Ойер
29
Наум
44
Яколиш
11
Николич
4
Зума
5
Лэйнг
5
Лэйнг
4
Зума
28
Соучек
8
Поттс
8
Поттс
28
Соучек
11
Пакета
70
Корне
70
Корне
11
Пакета
20
Боуэн
28
Мубама
28
Мубама
20
Боуэн
9
Скамакка
28
Ингс
28
Ингс
9
Скамакка
3
Гонсалес
26
Христофору
26
Христофору
3
Гонсалес
6
Ойер
8
Понс
8
Понс
6
Ойер
44
Яколиш
51
Альтман
51
Альтман
44
Яколиш
29
Наум
11
Фараж
11
Фараж
29
Наум
11
Николич
21
Лопеш
21
Лопеш
11
Николич
Остались в запасе
Вест Хэм
АЕК
47
Кристиан Хеги
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Остались в запасе
13
Димитриос Стилианидис
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Вест Хэм - АЕК
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
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4 : 1
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Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
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