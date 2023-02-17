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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сепахан - Зенит
Сепахан - Зенит: обзор матча 17 февраля 2023
Сепахан
17.02.2023, пятница, 15:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сепахан - Зенит
84'
Замена
И. Кирш
️️️️
Д. Кузяев
55'
Желтая карточка
Родригао
46'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Г. Мантуан
46'
Замена
Малком
️️️️
З. Бакаев
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Козлов
46'
Замена
В. Барриос
️️️️
М. Кассьерра
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
46'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Сантос
46'
Замена
Родригао
️️️️
Д. Чистяков
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
А. Адамов
46'
Замена
Д. Круговой
️️️️
В. Караваев
46'
Замена
А. Васютин
️️️️
М. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сепахан - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Аль-Хиляль
3 : 1
22.02.2024
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Сепахан
1 : 3
15.02.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
04.12.2023
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Сепахан
1 : 0
27.11.2023
Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Сепахан
9 : 0
06.11.2023
ОКМК
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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