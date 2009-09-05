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Расписание матчей
Англия - Словения
Англия - Словения: обзор матча 05 сентября 2009
Англия
05.09.2009, суббота, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Словения
31'
Ф. Лэмпард (П)
63'
Д. Дефо
85'
З. Любиянкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Словения
ГОЛ! 2:1!
З. Любиянкич
Пас отдал
Н. Печник
Замена
️️️️
У. Руни
Замена
Д. Стеванович
️️️️
А. Кирм
Замена
Р. Крхин
️️️️
А. Радосавлевич
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
Н. Печник
️️️️
З. Дедич
Замена
А. Комац
️️️️
В. Бирса
Замена
Д. Лескотт
️️️️
М. Апсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
Замена
З. Любиянкич
️️️️
М. Новакович
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Джеррард
Замена
А. Леннон
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Хески
Замена
М. Кэррик
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
М. Маврич
️️️️
Б. Цесар
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лэмпард
19'
Желтая карточка
А. Кирм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
15
Гарет Бэрри
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Стивен Джеррард
АП
17
Шон Райт-Филлипс
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
10
Вальтер Бирса
ЦП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Роберт Корен
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Уэс Браун
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Джо Коул
АП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
Словения
16
Александер Шелига
ВР
22
Матей Маврич
ЦЗ
3
Элведин Джинич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
20
Андрей Комац
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
4-3-1-2
23
Грин
3
Коул
6
Терри
15
Апсон
2
Джонсон
15
Бэрри
8
Лэмпард
17
Райт-Филлипс
4
Джеррард
10
Руни
21
Хески
4-4-2
1
Ханданович
2
Бречко
4
Шулер
5
Цесар
13
Йокич
10
Бирса
18
Радосавлевич
8
Корен
17
Кирм
14
Дедич
11
Новакович
15
Апсон
5
Лескотт
5
Лескотт
15
Апсон
4
Джеррард
4
Милнер
4
Милнер
4
Джеррард
8
Лэмпард
16
Кэррик
16
Кэррик
8
Лэмпард
17
Райт-Филлипс
19
Леннон
19
Леннон
17
Райт-Филлипс
21
Хески
9
Дефо
9
Дефо
21
Хески
5
Цесар
22
Маврич
22
Маврич
5
Цесар
10
Бирса
20
Комац
20
Комац
10
Бирса
17
Кирм
3
Стеванович
3
Стеванович
17
Кирм
18
Радосавлевич
21
Крхин
21
Крхин
18
Радосавлевич
14
Дедич
7
Печник
7
Печник
14
Дедич
11
Новакович
9
Любиянкич
9
Любиянкич
11
Новакович
Остались в запасе
Англия
Словения
13
Бен Фостер
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Уэс Браун
ЦЗ
11
Джо Коул
АП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
3
Элведин Джинич
ЦЗ
16
Александер Шелига
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Уэс Браун
ЦЗ
11
Джо Коул
АП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
3
Элведин Джинич
ЦЗ
16
Александер Шелига
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Англия - Словения
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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