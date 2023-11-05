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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Мольде
Русенборг - Мольде: обзор матча 05 ноября 2023
Русенборг
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
3 : 1
Завершен
Мольде
19'
И. Снаэр Торвальдссон
80'
С. Нипан
90+5'
Э. Фредериксен
24'
Э. Брейвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Мольде
ГОЛ! 3:1!
Э. Фредериксен
90'
+5
Замена
M. Konradsen Ceide
️️️️
С. Нипан
90'
+3
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
90'
+2
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Д. Нельсон
85'
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
84'
84'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Эллингсен
ГОЛ! 2:1!
С. Нипан
Пас отдал
Л. Корник
80'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
О. Скарсем
74'
73'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Хауган
73'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Андре Кааса
72'
Желтая карточка
Э. Брейвик
63'
Замена
В. Бериша
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Замена
А. Андерссон
️️️️
А. Нильсен Перейра
46'
46'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Эйкрем
45'
+1
Вторая желтая
М. Фьортофт Левик
Красная карточка
О. Кристиан Саэтер
45'
45'
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
40'
Желтая карточка
Э. Хауган
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
40'
35'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
Желтая карточка
H. Rosten
28'
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Брейвик
Пас отдал
М. Эйкрем
ГОЛ! 1:0!
И. Снаэр Торвальдссон
Пас отдал
Л. Корник
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
(К)
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
(К)
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Русенборг
46
Simen Havig
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
3-1-3-3
12
Тангвик
19
Перейра
5
24
10
Селнаэс
77
Скарсем
10
Торвальдссон
22
Фредериксен
26
Нельсон
41
Нипан
2
Корник
3-2-2-1-2
31
Петерсен
19
Хауган
6
Эллингсен
45
Хагельскьер
28
Хауген
8
Левик
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
8
Гульбрандсен
25
19
Перейра
18
Андерссон
18
Андерссон
19
Перейра
41
Нипан
4
4
41
Нипан
26
Нельсон
5
Скьельбред
5
Скьельбред
26
Нельсон
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
77
Скарсем
10
Торвальдссон
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
10
Торвальдссон
6
Эллингсен
6
Эдегор
6
Эдегор
6
Эллингсен
23
Эйкрем
16
Эриксен
16
Эриксен
23
Эйкрем
15
Кааса
28
Гредем
28
Гредем
15
Кааса
19
Хауган
5
Хестад
5
Хестад
19
Хауган
8
Гульбрандсен
14
Бериша
14
Бериша
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Русенборг
Мольде
46
Simen Havig
ВР
7
Маркус Хенриксен
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
17
Эрик Китолано
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
46
Simen Havig
ВР
7
Маркус Хенриксен
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
17
Эрик Китолано
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Русенборг - Мольде
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Lerkendal Stadion, Trondheim
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