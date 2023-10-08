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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Олесунн
Тромсе - Олесунн: обзор матча 08 октября 2023
Тромсе
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 2
Завершен
Олесунн
53'
В. Эрлиен
45+2'
M. Karlsbakk (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Олесунн
Желтая карточка
Л. Нордас
84'
81'
Замена
И. Атанга
️️️️
H. Melland
73'
Желтая карточка
Й. Китолано
Замена
Л. Нордас
️️️️
М. Траоре
67'
ГОЛ! 1:1!
В. Эрлиен
Пас отдал
К. Антонсен
53'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Karlsbakk
Желтая карточка
К. Психе
45'
40'
Желтая карточка
Э. Сегберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
4-3-1-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
23
Вестерлунд
8
Ромсаас
5
Опсал
11
Йенссен
26
Пейнтсил
24
Траоре
15
Эрлиен
3-1-3-3
1
Грютебуст
27
Хопланд
23
25
Китолано
23
Сегберг
16
6
28
Диоп
22
18
8
24
Траоре
11
Нордас
11
Нордас
24
Траоре
16
20
Атанга
20
Атанга
16
Остались в запасе
Тромсе
Олесунн
32
Marius Tollefsen
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Тромсе - Олесунн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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