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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Одд
Мольде - Одд: обзор матча 16 сентября 2023
Мольде
16.09.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
4 : 1
Завершен
Одд
31'
Э. Хестад
43'
Э. Хестад
70'
Ф. Гульбрандсен
79'
М. Эйкрем
38'
Т. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Одд
83'
Желтая карточка
Т. Свендсен
ГОЛ! 4:1!
М. Эйкрем
Пас отдал
М. Гредем
79'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Хестад
73'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Андре Кааса
73'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
М. Эйкрем
70'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Китолано
66'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
В. Бериша
66'
66'
Замена
T. Rekdal
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
66'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
O. Erik Midtskogen
53'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Д. Гьенгор
ГОЛ! 2:1!
Э. Хестад
Пас отдал
Э. Китолано
43'
38'
ГОЛ! 1:1!
Т. Свендсен
ГОЛ! 1:0!
Э. Хестад
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
4-3-1-2
28
Карлстрем
28
Хауген
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
8
Левик
15
Кааса
10
Брейвик
17
Китолано
5
Хестад
25
14
Бериша
4-2-4
99
Бротвейт
26
Гьенгор
21
Хаген
2
Рууд
3
Баккей
28
Овусу
1
Йоргенсен
22
23
Свендсен
15
9
15
Кааса
16
Эриксен
16
Эриксен
15
Кааса
5
Хестад
28
Гредем
28
Гредем
5
Хестад
17
Китолано
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Китолано
14
Бериша
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
14
Бериша
1
Йоргенсен
20
20
1
Йоргенсен
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
9
11
Тевелде
11
Тевелде
9
Остались в запасе
Мольде
Одд
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
21
Leon Hien
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
21
Leon Hien
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Мольде - Одд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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