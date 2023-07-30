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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Одд
Русенборг - Одд: обзор матча 30 июля 2023
Русенборг
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
3 : 2
Завершен
Одд
47'
О. Кристиан Саэтер
63'
О. Кристиан Саэтер (П)
71'
U. Jenssen
2'
O. Erik Midtskogen
10'
М. Ингебригтсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Одд
Замена
М. Бьерло
️️️️
С. Нипан
82'
Замена
H. Rosten
️️️️
U. Jenssen
76'
ГОЛ! 3:2!
U. Jenssen
71'
67'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
М. Ингебригтсен
Желтая карточка
Э. Тагсет
66'
65'
Красная карточка
С. Овусу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
О. Кристиан Саэтер
63'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Вяяняйнен
57'
Желтая карточка
С. Вяяняйнен
49'
ГОЛ! 1:2!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
А. Нильсен Перейра
47'
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
Д. Баккей
2'
ГОЛ! 0:1!
O. Erik Midtskogen
Пас отдал
Д. Гьенгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
3-2-3-2
1
Хансен
19
Перейра
5
29
Рейтан
6
Вяяняйнен
20
Тагсет
26
Нельсон
41
Нипан
2
Корник
19
Хольс
90
Саэтер
3-3-1-1-3
2
Рууд
33
Томаш
21
Хаген
26
Гьенгор
28
Овусу
3
Баккей
24
Овусу
19
Ингебригтсен
9
1
Вальстедт
15
5
24
24
5
6
Вяяняйнен
8
Беркеейет
8
Беркеейет
6
Вяяняйнен
41
Нипан
70
Бьерло
70
Бьерло
41
Нипан
19
Ингебригтсен
11
Тевелде
11
Тевелде
19
Ингебригтсен
Остались в запасе
Русенборг
Одд
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Русенборг - Одд
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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