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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Мольде
Одд - Мольде: обзор матча 11 июня 2023
Одд
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мольде
78'
O. Erik Midtskogen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Мольде
Желтая карточка
Л. Вальстедт
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Линнес
82'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Э. Брейвик
82'
Замена
Б. Хансен
️️️️
Ш. Синюан
ГОЛ! 1:0!
O. Erik Midtskogen
78'
64'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
М. Гредем
Желтая карточка
Л. Овусу
49'
47'
Желтая карточка
А. Хагельскьер
46'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Б. Риса
34'
Замена
К. Эриксен
️️️️
В. Бериша
Желтая карточка
O. Erik Midtskogen
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
3-2-1-2-3
3
Баккей
21
Хаген
2
Рууд
28
Овусу
1
Йоргенсен
24
Овусу
19
Ингебригтсен
6
Валлем
9
15
1
Вальстедт
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
18
Синюан
15
Бьорнбак
25
Линнес
28
Хауген
20
Маннсверк
10
Брейвик
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
18
Синюан
16
Хансен
16
Хансен
18
Синюан
33
Риса
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
33
Риса
10
Брейвик
6
Эдегор
6
Эдегор
10
Брейвик
28
Гредем
23
Эйкрем
23
Эйкрем
28
Гредем
14
Бериша
16
Эриксен
16
Эриксен
14
Бериша
Остались в запасе
Одд
Мольде
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Одд - Мольде
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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