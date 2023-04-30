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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Русенборг
Одд - Русенборг: обзор матча 30 апреля 2023
Одд
30.04.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
0 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Русенборг
90'
+3
Желтая карточка
М. Хенриксен
80'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Вяяняйнен
61'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
Д. Нельсон
Желтая карточка
К. Валлем
49'
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
С. Овусу
46'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Э. Рууд
46'
46'
Замена
O. Aga
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
Желтая карточка
М. Ингебригтсен
44'
27'
Желтая карточка
С. Вяяняйнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
20
Thomas Rekdal
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
3-2-5
3
Баккей
2
Рууд
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
6
Валлем
28
Овусу
9
26
Евтович
33
Томаш
21
Хаген
3-5-2
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
2
Корник
10
Торвальдссон
7
Хенриксен
8
Беркеейет
20
Тагсет
6
Вяяняйнен
26
Нельсон
19
Хольс
28
Овусу
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
28
Овусу
2
Рууд
24
Овусу
24
Овусу
2
Рууд
6
Вяяняйнен
5
Скьельбред
5
Скьельбред
6
Вяяняйнен
26
Нельсон
80
80
26
Нельсон
10
Торвальдссон
29
29
10
Торвальдссон
Остались в запасе
Одд
Русенборг
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Одд - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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