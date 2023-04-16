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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Русенборг
Мольде - Русенборг: обзор матча 16 апреля 2023
Мольде
16.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
18'
Б. Хансен
34'
К. Хауген (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Русенборг
90'
+2
Желтая карточка
Л. Корник
Желтая карточка
С. Маннсверк
89'
89'
Замена
H. Rosten
️️️️
Э. Даль Рейтан
88'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
86'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
Желтая карточка
М. Андре Кааса
82'
Замена
Б. Риса
️️️️
М. Эйкрем
79'
Замена
М. Гредем
️️️️
В. Бериша
79'
72'
Замена
М. Бьерло
️️️️
Т. Беркеейет
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
70'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
70'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
К. Эриксен
65'
64'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
Д. Нельсон
64'
Замена
A. Sadiku
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
Желтая карточка
Э. Хауган
41'
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Хауген
ГОЛ! 1:0!
Б. Хансен
Пас отдал
М. Эйкрем
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
25
Йохан Бакке
ОП
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
4-2-3-1
28
Карлстрем
28
Хауген
16
Хансен
19
Хауган
25
Линнес
10
Брейвик
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
16
Эриксен
14
Бериша
3-2-3-2
1
Хансен
5
Роджерс
5
2
Корник
29
Рейтан
19
Перейра
8
Беркеейет
7
Хенриксен
10
Торвальдссон
19
Хольс
26
Нельсон
23
Эйкрем
33
Риса
33
Риса
23
Эйкрем
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
16
Эриксен
15
Кааса
15
Кааса
16
Эриксен
14
Бериша
28
Гредем
28
Гредем
14
Бериша
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
29
Рейтан
24
24
29
Рейтан
8
Беркеейет
70
Бьерло
70
Бьерло
8
Беркеейет
26
Нельсон
80
80
26
Нельсон
10
Торвальдссон
11
11
10
Торвальдссон
Остались в запасе
Мольде
Русенборг
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Сандер Тангвик
ВР
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Мольде - Русенборг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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