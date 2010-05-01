Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Карпаты
Таврия - Карпаты: обзор матча 01 мая 2010
Таврия
01.05.2010, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 28 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
58'
М. Фещук
16'
А. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Карпаты
Желтая карточка
А. Монахов
Замена
М. Сирота
️️️️
М. Фещук
Замена
С. Зенев
️️️️
М. Кополовец
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Ткачук
Замена
Л. Идахор
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
Ж. Любенович
Замена
Ю. Габовда
️️️️
А. Гурули
ГОЛ! 1:1!
М. Фещук
Желтая карточка
А. Корнев
Желтая карточка
И. Ощипко
Желтая карточка
В. Гигиадзе
Желтая карточка
Н. Тубич
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Таврия
1
Вадим Деонас
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
8
Сергей Зелди
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-4-3
1
Старцев
6
Джуричич
80
Корнев
20
Монахов
84
Голайдо
22
Любенович
2
Галюза
15
Луценко
10
Фещук
20
Гигиадзе
39
Ковпак
3-4-2-1
22
Тлумак
18
Кополовец
4
Тубич
4
Милошевич
44
Федецкий
19
Ткачук
7
Годвин
35
Ощипко
16
Худобяк
9
Гурули
80
Батиста
10
Фещук
18
Сирота
18
Сирота
10
Фещук
20
Гигиадзе
11
Идахор
11
Идахор
20
Гигиадзе
9
Гурули
19
Габовда
19
Габовда
9
Гурули
19
Ткачук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
19
Ткачук
18
Кополовец
20
Зенев
20
Зенев
18
Кополовец
Остались в запасе
Таврия
Карпаты
8
Сергей Зелди
ЦЗ
1
Вадим Деонас
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
20
Иван Матяж
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
8
Сергей Зелди
ЦЗ
1
Вадим Деонас
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
20
Иван Матяж
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Таврия - Карпаты
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Карпаты
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+