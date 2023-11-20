Сан-Марино - Финляндия

|4 тур
|19 июня, понедельник
|21:45
|Финляндия
|Сан-Марино
|4 тур
|19 июня, понедельник
|21:45
|Финляндия
|Сан-Марино
|7 тур
|3 июня, пятница
|22:30
|Сан-Марино
|0:1
|Финляндия
|5 тур
|17 ноября, среда
|19:30
|Финляндия
|8:0
|Сан-Марино
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0