Португалия - Исландия

|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Исландия
|Португалия
|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Исландия
|Португалия
|1 тур
|14 июня, вторник
|22:00
|Португалия
|1:1
|Исландия
|11 тур
|7 октября, пятница
|23:59
|Португалия
|5:3
|Исландия
|4 тур
|12 октября, вторник
|23:45
|Исландия
|1:3
|Португалия
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0