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Израиль - Андорра

19.06.2023, Понедельник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 4 тур Израиль - Андорра
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа B
7 тур
3 сентября, четверг 21:45 Израиль 4:0 Андорра
3 тур
13 октября, понедельник 22:45 Андорра 1:4 Израиль
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
11 тур
6 июня, среда 20:00 Андорра 0:2 Израиль
3 тур
6 сентября, среда 21:00 Израиль 4:1 Андорра
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андорра 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Белоруссия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Израиль 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Румыния 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Косово 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Швейцария 0 0 0 0 0:0 0 0
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