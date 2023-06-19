Израиль - Андорра

|7 тур
|3 сентября, четверг
|21:45
|Израиль
|4:0
|Андорра
|3 тур
|13 октября, понедельник
|22:45
|Андорра
|1:4
|Израиль
|7 тур
|3 сентября, четверг
|21:45
|Израиль
|4:0
|Андорра
|3 тур
|13 октября, понедельник
|22:45
|Андорра
|1:4
|Израиль
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0