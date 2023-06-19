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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Андорра
Израиль - Андорра: обзор матча 19 июня 2023
Израиль
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 4 тур
2 : 1
Завершен
Андорра
42'
Р. Шломо
61'
М. Соломон
52'
А. Росас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль - Андорра
89'
Замена
М. Пужоль
️️️️
Э. Валес
85'
Желтая карточка
Д. Гиллен
81'
Замена
М. Ребес
️️️️
М. Виейра
81'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Ж. Алаез
Желтая карточка
Р. Шломо
80'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Г. Каничовски
75'
Замена
Т. Барибо
️️️️
Ш. Вайссман
75'
67'
Замена
Куку
️️️️
А. Росас
ГОЛ! 2:1!
М. Соломон
61'
60'
Желтая карточка
М. Сан Николас
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Д. Азиза
57'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Росас
ГОЛ! 1:0!
Р. Шломо
Пас отдал
Н. Лави
42'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
27'
17'
Желтая карточка
М. Льовера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Долев Азиза
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
16
Гавриэль Каничовски
АП
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
21
Авишай Коэн
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ЦЗ
16
Альберт Рейес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
3-2-1-3-1
18
Глазер
4
Шломо
6
Лави
3
Голдберг
3
Ревиво
2
Даса
11
Азиза
10
Соломон
16
Каничовски
7
Сафури
12
Вайссман
4-5-1
12
Альварес
5
Льовера
15
Сан Николас
19
Гиллен
3
Алаведра
21
Гарсия
8
Виейра
8
Валес
14
Алаез
17
Сервос
11
Росас
16
Каничовски
16
Абу Фани
16
Абу Фани
16
Каничовски
11
Азиза
17
Йехезкель
17
Йехезкель
11
Азиза
12
Вайссман
9
Барибо
9
Барибо
12
Вайссман
8
Виейра
4
Ребес
4
Ребес
8
Виейра
8
Валес
7
Пужоль
7
Пужоль
8
Валес
11
Росас
9
Куку
9
Куку
11
Росас
14
Алаез
20
Фернандес
20
Фернандес
14
Алаез
Остались в запасе
Израиль
Андорра
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
21
Авишай Коэн
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ЦЗ
16
Альберт Рейес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
21
Авишай Коэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ЦЗ
16
Альберт Рейес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Израиль - Андорра
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
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