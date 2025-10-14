14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 8 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Андорра
Андорра
3-2-4-1
12
Альварес
22
Оливера
5
Льовера
4
Гарсия
15
Сан Николас
2
Борра
17
Сервос
8
Валес
3
Бабо
14
10
Лопес
3-1-1-3-2
1
Петрович
13
Велькович
3
Павлович
16
Эракович
7
Станкович
6
Гудель
22
Митрович
21
Самарджич
11
Костич
9
Митрович
23
Влахович
10
Лопес
11
Росас
11
Росас
10
Лопес
13
Велькович
15
Милосавлевич
15
Милосавлевич
13
Велькович
3
Павлович
15
Шимич
15
Шимич
3
Павлович
6
Гудель
5
Максимович
5
Максимович
6
Гудель
7
Станкович
8
8
7
Станкович
Остались в запасе
Андорра
Сербия
13
Хиско
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
23
Luka Lijeskić
ВР
21
Вук Драшкич
ВР
20
Василие Костов
ЦП
20
Ваня Драгоевич
ЦП
8
Деян Зукич
АП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
18
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Остались в запасе
23
Luka Lijeskić
ВР
21
Вук Драшкич
ВР
20
Василие Костов
ЦП
20
Ваня Драгоевич
ЦП
8
Деян Зукич
АП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
18
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
18
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Велько Паунович
Статистика матча Андорра - Сербия
4
1
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
10
Нарушения
4
21
Офсайды
1
2
Количество передач
236
565
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.02
2.27
Смотреть прямую трансляцию матча Андорра против Сербия, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра – Сербия
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Источник: «Бомбардир»