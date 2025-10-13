Введите ваш ник на сайте
Андорра – Сербия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.78

13 октября 2025 10:52
Андорра - Сербия
14 окт. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа Сербии с форой (-1.5)
Сделать ставку

14 октября на стадионе Estadi de la FAF d'Encamp состоится матч восьмого тура квалификации чемпионата мира, где Андорра примет Сербию. Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева остаются без побед, а сербы ведут борьбу за попадание в финальную часть турнира.

Андорра

Сборная Андорры традиционно выступает в роли аутсайдера, однако в некоторых встречах демонстрирует стойкость и организованную игру. В последнем туре команда неожиданно отобрала очки у Латвии (2:2), что стало первым результативным матчем за долгое время. Тем не менее оборона остаeтся слабым местом: за пять последних игр андоррцы пропустили восемь мячей, а забили лишь два. Средняя результативность – 0.4 гола за игру. При этом в восьми из десяти матчей команда не смогла отличиться. Андорра делает ставку на плотную оборону и редкие контратаки, однако качество реализации оставляет желать лучшего.

Сербия

Сербия переживает неоднозначный период. После поражений от Англии (0:5) и Албании (0:1) команда находится под давлением и обязана побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Несмотря на проблемы, состав сборной остаeтся мощным – в атаке по-прежнему выделяется Александар Митрович, на счету которого 11 голов в 22 матчах за национальную команду. Сербы действуют первым номером, активно нагружают штрафную площадь и создают множество моментов, но страдают от нестабильности в обороне. За последние пять игр команда забила четыре мяча и пропустила шесть, при этом играет надeжнее против соперников ниже классом.

Факты о командах

Андорра

  • Не выигрывает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Не забивает в 8 из 10 последних игр
  • Набрала лишь 1 очко за 6 туров

Сербия

  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних встреч
  • Проиграла 2 последних матча
  • Побеждала Андорру в предыдущем туре 3:0

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Сербия
3 : 0
10.06.2025
Андорра

Прогноз на матч Андорра – Сербия

Даже с учeтом последних неудач Сербия существенно превосходит соперника по уровню. Андорра редко создаeт угрозы в атаке и делает ставку исключительно на плотную игру в защите. Сербы, напротив, обязаны действовать агрессивно и взять максимум очков после серии осечек. При этом гости, вероятно, будут контролировать мяч и забьют как минимум дважды, используя преимущество в физике и классе. Матч, скорее всего, пройдет под диктовку Сербии, которая постарается снять все вопросы о победителе уже к середине второго тайма.

Рекомендованные ставки

  • Победа Сербии с форой (-1.5) – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал Сербии больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.78
Победа Сербии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Андорра
