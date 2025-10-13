Андорра – Сербия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.78

14 октября на стадионе Estadi de la FAF d'Encamp состоится матч восьмого тура квалификации чемпионата мира, где Андорра примет Сербию. Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева остаются без побед, а сербы ведут борьбу за попадание в финальную часть турнира.

Андорра

Сборная Андорры традиционно выступает в роли аутсайдера, однако в некоторых встречах демонстрирует стойкость и организованную игру. В последнем туре команда неожиданно отобрала очки у Латвии (2:2), что стало первым результативным матчем за долгое время. Тем не менее оборона остаeтся слабым местом: за пять последних игр андоррцы пропустили восемь мячей, а забили лишь два. Средняя результативность – 0.4 гола за игру. При этом в восьми из десяти матчей команда не смогла отличиться. Андорра делает ставку на плотную оборону и редкие контратаки, однако качество реализации оставляет желать лучшего.

Сербия

Сербия переживает неоднозначный период. После поражений от Англии (0:5) и Албании (0:1) команда находится под давлением и обязана побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Несмотря на проблемы, состав сборной остаeтся мощным – в атаке по-прежнему выделяется Александар Митрович, на счету которого 11 голов в 22 матчах за национальную команду. Сербы действуют первым номером, активно нагружают штрафную площадь и создают множество моментов, но страдают от нестабильности в обороне. За последние пять игр команда забила четыре мяча и пропустила шесть, при этом играет надeжнее против соперников ниже классом.

Факты о командах

Андорра

Не выигрывает в 9 матчах подряд

В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Не забивает в 8 из 10 последних игр

Набрала лишь 1 очко за 6 туров

Сербия

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних встреч

Проиграла 2 последних матча

Побеждала Андорру в предыдущем туре 3:0

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Сербия 3 : 0 Андорра

Прогноз на матч Андорра – Сербия

Даже с учeтом последних неудач Сербия существенно превосходит соперника по уровню. Андорра редко создаeт угрозы в атаке и делает ставку исключительно на плотную игру в защите. Сербы, напротив, обязаны действовать агрессивно и взять максимум очков после серии осечек. При этом гости, вероятно, будут контролировать мяч и забьют как минимум дважды, используя преимущество в физике и классе. Матч, скорее всего, пройдет под диктовку Сербии, которая постарается снять все вопросы о победителе уже к середине второго тайма.

