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Гибралтар - Франция

16.06.2023, Пятница, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 3 тур Гибралтар - Франция
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гибралтар 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Греция 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Франция 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Нидерланды 0 0 0 0 0:0 0 0
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