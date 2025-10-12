12.10.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
3-5-1-1
23
Котарски
6
Брадарич
25
Эрлич
3
Понграчич
8
Ковачич
7
Майер
16
Батурина
19
Фрук
8
Моро
19
Пашалич
7
Иванович
2-2-4-1-1
23
Хэнкинс
2
Джолли
6
Лопеш
5
Бент
16
Перера
3
Валарино
5
Эннсли
8
8
Ронан
7
Ричардс
10
Де Барр
3
Понграчич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
3
Понграчич
8
Моро
21
Сучич
21
Сучич
8
Моро
8
Ковачич
10
Модрич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
14
Перишич
16
Батурина
7
Иванович
9
Крамарич
9
Крамарич
7
Иванович
16
Перера
18
18
16
Перера
10
Де Барр
14
14
10
Де Барр
Сканлон
17
17
Сканлон
Остались в запасе
Хорватия
Гибралтар
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Иван Смольчич
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Брэдли Банда
ВР
13
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
18
Эван Де Харо
ОП
20
J. Vinet
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Иван Смольчич
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
18
Эван Де Харо
ОП
20
J. Vinet
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Хорватия - Гибралтар
Всего ударов по воротам
28
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
18
0
Нарушения
7
7
Офсайды
6
2
Количество передач
613
162
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
56
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
22
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.98
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Гибралтара, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Гибралтар
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»