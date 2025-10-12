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  • Хорватия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Хорватия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

12 октября 2025, 20:35
Хорватия
12.10.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 8 тур
3 : 0
Ответный матч – 7 : 0
Завершен
Гибралтар
30' Т. Фрук 78' Л. Сучич 90+6' М. Эрлич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
8
Никола Моро
ЦП
8
Матео Ковачич
(К) ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
16
Жереми Перера
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
5
Лу Эннсли
ЦП
8
James Scanlon
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Карлос Ричардс
ПВ
10
Тиджей Де Барр
(К) ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Иван Смольчич
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
18
Эван Де Харо
ОП
18
Kyle Clinton
ЦП
14
Julian Del Rio
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
3-5-1-1
23
Котарски
6
Брадарич
25
Эрлич
3
Понграчич
8
Ковачич
7
Майер
16
Батурина
19
Фрук
8
Моро
19
Пашалич
7
Иванович
2-2-4-1-1
23
Хэнкинс
2
Джолли
6
Лопеш
5
Бент
16
Перера
3
Валарино
5
Эннсли
8
8
Ронан
7
Ричардс
10
Де Барр
3
Понграчич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
3
Понграчич
8
Моро
21
Сучич
21
Сучич
8
Моро
8
Ковачич
10
Модрич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
14
Перишич
16
Батурина
7
Иванович
9
Крамарич
9
Крамарич
7
Иванович
16
Перера
18
18
16
Перера
10
Де Барр
14
14
10
Де Барр
Сканлон
17
17
Сканлон
Остались в запасе
Хорватия
Гибралтар
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Иван Смольчич
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Брэдли Банда
ВР
13
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
18
Эван Де Харо
ОП
20
J. Vinet
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Иван Смольчич
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Victor Huart
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
18
Эван Де Харо
ОП
20
J. Vinet
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Хорватия - Гибралтар
Всего ударов по воротам
28
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
18
0
Нарушения
7
7
Офсайды
6
2
Количество передач
613
162
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
56
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
22
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.98
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Гибралтара, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Гибралтар

Хорватия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Гибралтар Хорватия
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