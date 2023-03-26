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Словения - Сан-Марино

26.03.2023, Воскресенье, 20:00 мск Отбор ЧЕ-2024, 2 тур Словения - Сан-Марино
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Матч начнется в 20:00 мск
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Матч начнется в 20:00 мск
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа E
10 тур
12 октября, понедельник 21:45 Сан-Марино 0:2 Словения
5 тур
27 марта, пятница 22:45 Словения 6:0 Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 3
10 тур
14 октября, среда 22:30 Сан-Марино 0:3 Словения
7 тур
12 августа, среда 22:45 Словения 5:0 Сан-Марино
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Казахстан 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Сан-Марино 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Финляндия 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Дания 0 0 0 0 0:0 0 0
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