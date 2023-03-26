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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Сан-Марино
Словения - Сан-Марино: обзор матча 26 марта 2023
Словения
26.03.2023, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Марино
57'
Б. Шешко
60'
Р. Ди Майо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Сан-Марино
86'
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
Н. Нанни
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
М. Зайц
82'
Замена
️️️️
Б. Вербич
82'
73'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Л. Лунадеи
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Ди Майо
60'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Ж. Карничник
58'
Замена
️️️️
А. Вомбергар
58'
ГОЛ! 1:0!
Б. Шешко
57'
54'
Желтая карточка
Ф. Фаббри
46'
Замена
Р. Ди Майо
️️️️
Д. Росси
45'
Желтая карточка
А. Д'Аддарио
Замена
️️️️
Я. Бийол
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Миха Зайц
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Словения
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
11
Жан Целар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
4-3-1-2
1
Облак
23
Брекало
6
Бийол
2
Карничник
20
Стоянович
24
Зайц
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
7
Вербич
18
Вомбергар
11
Шешко
4-4-2
23
Бенедеттини
6
Росси
4
Фаббри
5
Чеволи
12
Този
17
Голинуччи
23
Баттистини
5
Лунадеи
2
Д'Аддарио
10
Берарди
9
Нанни
2
Карничник
3
Балковец
3
Балковец
2
Карничник
24
Зайц
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
24
Зайц
6
Росси
13
Ди Майо
13
Ди Майо
6
Росси
9
Нанни
19
Ринальди
19
Ринальди
9
Нанни
5
Лунадеи
7
Витаиоли
7
Витаиоли
5
Лунадеи
Остались в запасе
Словения
Сан-Марино
12
Вид Белец
ВР
11
Жан Целар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
11
Жан Целар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Словения - Сан-Марино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
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