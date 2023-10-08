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Сиэтл - Ванкувер Уайткепс

08.10.2023, Воскресенье, 05:30 мск США. МЛС, 48 тур Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
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Матч начнется в 05:30 мск
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2023
32 тур
9 июля, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Сиэтл
20 тур
21 мая, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Сиэтл
США. МЛС 2022
45 тур
18 сентября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Сиэтл
13 тур
15 июня, среда 05:30 Сиэтл 4:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2021
46 тур
8 ноября, понедельник 02:00 Ванкувер Уайткепс 1:1 Сиэтл
33 тур
10 октября, воскресенье 04:00 Сиэтл 4:1 Ванкувер Уайткепс
14 тур
27 июня, воскресенье 04:00 Сиэтл 2:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2020, группа e

28 октября, среда 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:2 Сиэтл

4 октября, воскресенье 05:00 Сиэтл 3:1 Ванкувер Уайткепс

20 июля, понедельник 05:30 Сиэтл 3:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2019

30 июня, воскресенье 05:00 Сиэтл 1:0 Ванкувер Уайткепс

31 марта, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2018

16 сентября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:2 Сиэтл

21 июля, суббота 23:00 Сиэтл 2:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 3 ноября, пятница 05:30 Сиэтл 2:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 30 октября, понедельник 03:30 Ванкувер Уайткепс 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2017

28 сентября, четверг 05:30 Сиэтл 3:0 Ванкувер Уайткепс

24 августа, четверг 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:1 Сиэтл

15 апреля, суббота 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2016

3 октября, понедельник 03:00 Ванкувер Уайткепс 1:2 Сиэтл

17 сентября, суббота 23:00 Сиэтл 1:0 Ванкувер Уайткепс

20 марта, воскресенье 05:00 Сиэтл 1:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2015

20 сентября, воскресенье 02:00 Ванкувер Уайткепс 0:3 Сиэтл

2 августа, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:3 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

17 мая, воскресенье 02:00 Ванкувер Уайткепс 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2014

11 октября, суббота 06:00 Сиэтл 0:1 Ванкувер Уайткепс

6 июля, воскресенье 06:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Сиэтл

25 мая, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2013

10 октября, четверг 06:00 Сиэтл 1:4 Ванкувер Уайткепс

7 июля, воскресенье 07:00 Ванкувер Уайткепс 2:0 Сиэтл

9 июня, воскресенье 06:30 Сиэтл 3:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
18 августа, суббота 23:59 Сиэтл 2:0 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
20 мая, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2011

25 сентября, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 1:3 Сиэтл

12 июня, воскресенье 00:00 Сиэтл 2:2 Ванкувер Уайткепс
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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