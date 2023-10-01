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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед: обзор матча 01 октября 2023
Ванкувер Уайткепс
01.10.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 46 тур
2 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
3'
Б. Уайт
56'
Р. Галд (П)
11'
К. Бентеке
62'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед
86'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Руан
Замена
А. Ахмед
️️️️
А. Шепф
86'
Желтая карточка
А. Шепф
82'
79'
Замена
Э. Дэвис
️️️️
П. Сантуш
79'
Замена
Y. Asad
️️️️
J. Hopkins
79'
Замена
К. Дажоме
️️️️
T. Ku-DiPietro
74'
Замена
С. Бирнбаум
️️️️
Д. Уильямс
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
С. Берхальтер
73'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
П. Вите
72'
69'
Желтая карточка
М. Клих
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Ларея
63'
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Клих
Пас отдал
T. Ku-DiPietro
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Галд
56'
11'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
T. Ku-DiPietro
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Галд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ванкувер Уайткепс
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Хосе Фахардо
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-1-3-2
1
33
Блэкмон
91
Браун
4
Веселинович
22
Ларея
20
Кубас
45
Вите
18
Шепф
6
Берхальтер
25
Галд
24
Уайт
3-4-1-2
26
13
Руан
2
Пинес
33
Уильямс
25
43
Клих
12
Пирани
21
7
Сантуш
8
20
Бентеке
45
Вите
3
Адекугбе
3
Адекугбе
45
Вите
18
Шепф
20
Ахмед
20
Ахмед
18
Шепф
6
Берхальтер
30
Хойлетт
30
Хойлетт
6
Берхальтер
22
Ларея
21
Рапозо
21
Рапозо
22
Ларея
33
Уильямс
15
Бирнбаум
15
Бирнбаум
33
Уильямс
13
Руан
31
Нахар
31
Нахар
13
Руан
25
27
27
25
21
11
Дажоме
11
Дажоме
21
7
Сантуш
31
Дэвис
31
Дэвис
7
Сантуш
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Ди Си Юнайтед
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
56
Luis Zamudio
ВР
7
Хосе Фахардо
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
7
Хосе Фахардо
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Ди Си Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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