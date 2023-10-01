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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд: обзор матча 01 октября 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
01.10.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 46 тур
3 : 3
Завершен
Портленд
10'
Э. Савалета
43'
Д. Коста
45+1'
Э. Савалета
5'
С. Морено
38'
Э. Савалета (АГ)
76'
Ф. Мора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
90'
+1
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Ф. Мора
90'
+1
Замена
Э. Миллер
️️️️
К. Браво
Замена
К. Лирдам
️️️️
Э. Серрильо
83'
Замена
М. Барриос
️️️️
Т. Бойд
83'
76'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Мора
Пас отдал
Ф. Боли
71'
Замена
С. Бланко
️️️️
Антони
71'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Д. Асприлья
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Б. Шарп
67'
Замена
Д. Агирре
️️️️
М. Дельгадо
67'
62'
Желтая карточка
С. Морено
Замена
Д. Факундес
️️️️
Д. Коста
58'
Желтая карточка
М. Йошида
54'
ГОЛ! 3:2!
Э. Савалета
Пас отдал
Д. Коста
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Эдвардс
43'
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Э. Савалета
36'
Замена
Н. Калискан
️️️️
К. Паредес
Желтая карточка
М. Дельгадо
13'
ГОЛ! 1:1!
Э. Савалета
Пас отдал
Д. Коста
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
11
Антони
ЛВ
8
Кристиан Паредес
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Бонд
3
Куэвас
15
Савалета
4
Йошида
6
Серрильо
8
Дельгадо
16
Росель
11
Коста
44
Эдвардс
19
Бойд
14
Шарп
4-2-2-2
22
Бингхэм
29
Москера
18
МакГроу
13
Жупарич
26
Браво
8
Паредес
6
Акоста
10
Морено
11
Антони
27
Асприлья
99
Мора
6
Серрильо
18
Лирдам
18
Лирдам
6
Серрильо
8
Дельгадо
23
Агирре
23
Агирре
8
Дельгадо
19
Бойд
7
Барриос
7
Барриос
19
Бойд
11
Коста
77
Факундес
77
Факундес
11
Коста
14
Шарп
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Шарп
99
Мора
33
Мабиала
33
Мабиала
99
Мора
26
Браво
15
Миллер
15
Миллер
26
Браво
8
Паредес
92
Калискан
92
Калискан
8
Паредес
11
Антони
29
Бланко
29
Бланко
11
Антони
27
Асприлья
9
Боли
9
Боли
27
Асприлья
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
26
Хантер Султ
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
44
Марвин Лориа
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
44
Марвин Лориа
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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