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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 24 сентября 2023
Ди Си Юнайтед
24.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 43 тур
3 : 5
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
21'
К. Бентеке
36'
К. Бентеке
45+2'
К. Бентеке (П)
17'
O. Fernandez
44'
O. Fernandez (П)
45+5'
К. Харпер
58'
Ш. Неалис
90+4'
Д. Толкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+4
ГОЛ! 3:5!
Д. Толкин
Пас отдал
Лукиньяс
90'
+4
Замена
Х. Ндам
️️️️
Ф. Амайя
Замена
Н. Роберта
️️️️
Б. Хайнс-Айк
88'
86'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Д. Эдельман
Желтая карточка
К. Бентеке
83'
79'
Замена
П. Страуд
️️️️
Э. Маноэл
72'
Замена
Д. Неалис
️️️️
O. Fernandez
Замена
Y. Asad
️️️️
C. Durkin
68'
Замена
К. Дажоме
️️️️
T. Ku-DiPietro
68'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Руан
68'
Замена
Х. Фахардо
️️️️
Г. Пирани
67'
66'
Желтая карточка
Д. Эдельман
64'
Желтая карточка
К. Данкан
58'
ГОЛ! 3:4!
Ш. Неалис
Пас отдал
Д. Толкин
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
55'
47'
Замена
Лукиньяс
️️️️
К. Харпер
45'
+5
ГОЛ! 3:3!
К. Харпер
Пас отдал
T. Barlow
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Бентеке
45'
+2
44'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
O. Fernandez
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
36'
Желтая карточка
Р. Канус
25'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
O. Fernandez
Пас отдал
К. Харпер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
82
Лукиньяс
АП
4
Хассан Ндам
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
3-4-3
26
4
Хайнс-Айк
2
Пинес
13
Руан
21
43
Клих
6
Канус
12
Пирани
31
Дэвис
20
Бентеке
8
4-1-2-3
31
Мигел
3
Данкан
15
Рейес
13
Неалис
47
Толкин
24
Эдельман
17
Харпер
25
Амайя
22
13
Маноэл
16
13
Руан
31
Нахар
31
Нахар
13
Руан
8
27
27
8
21
11
Дажоме
11
Дажоме
21
12
Пирани
7
Фахардо
7
Фахардо
12
Пирани
4
Хайнс-Айк
9
Роберта
9
Роберта
4
Хайнс-Айк
22
12
Неалис
12
Неалис
22
13
Маноэл
6
Страуд
6
Страуд
13
Маноэл
24
Эдельман
16
Йервуд
16
Йервуд
24
Эдельман
17
Харпер
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
17
Харпер
25
Амайя
4
Ндам
4
Ндам
25
Амайя
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
56
Luis Zamudio
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
18
Ryan Meara
ВР
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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