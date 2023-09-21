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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сан-Хосе
Портленд - Сан-Хосе: обзор матча 21 сентября 2023
Портленд
21.09.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 43 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
45+3'
К. Паредес
58'
Эвандер
60'
М. Хопп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Сан-Хосе
Желтая карточка
Д. Бингхэм
90'
+9
90'
+2
Желтая карточка
К. Эспиноса
86'
Замена
A. Akinola
️️️️
П. Мари
Замена
Д. Асприлья
️️️️
С. Морено
78'
Замена
Антони
️️️️
С. Бланко
64'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ф. Боли
64'
Замена
Й. Чара
️️️️
Эвандер
64'
62'
Замена
Д. Менса
️️️️
T. Rodrigues
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Хопп
59'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
К. Груэсо
59'
Замена
М. Трауко
️️️️
К. Акапо
59'
Замена
C. Cowell
️️️️
Х. Монтейру
ГОЛ! 2:0!
Эвандер
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Паредес
Пас отдал
Б. Акоста
45'
+3
Желтая карточка
К. Паредес
41'
35'
Желтая карточка
К. Груэсо
32'
Желтая карточка
П. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Антони
ЛВ
44
Марвин Лориа
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
4-4-1-1
22
Бингхэм
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
29
Москера
29
Бланко
10
Эвандер
6
Акоста
8
Паредес
10
Морено
9
Боли
3-4-3
42
Даниэл
3
Мари
97
29
Акапо
14
35
Монтейру
11
Груэсо
7
Эспиноса
9
Хопп
4
Бисон
17
Эбобиссе
29
Бланко
11
Антони
11
Антони
29
Бланко
10
Эвандер
8
Чара
8
Чара
10
Эвандер
10
Морено
27
Асприлья
27
Асприлья
10
Морено
9
Боли
99
Мора
99
Мора
9
Боли
29
Акапо
47
Трауко
47
Трауко
29
Акапо
97
6
Менса
6
Менса
97
35
Монтейру
7
7
35
Монтейру
11
Груэсо
10
Цакирис
10
Цакирис
11
Груэсо
3
Мари
9
9
3
Мари
Остались в запасе
Портленд
Сан-Хосе
26
Хантер Султ
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
44
Марвин Лориа
ПВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
44
Марвин Лориа
ПВ
Остались в запасе
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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