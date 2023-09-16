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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 16 сентября 2023
Нью-Йорк Сити
16.09.2023, суббота, 22:30
США. МЛС, 40 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+7
Желтая карточка
К. Харпер
Желтая карточка
Д. Сэндс
90'
+3
Замена
Т. Магно
️️️️
М. Бакрар
90'
+2
90'
+1
Замена
К. Бурк
️️️️
T. Barlow
90'
Замена
П. Страуд
️️️️
А. Рейес
77'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
Э. Маноэл
70'
Замена
К. Харпер
️️️️
Лукиньяс
70'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Х. Ндам
69'
Желтая карточка
Х. Ндам
Замена
Х. Фернандес
️️️️
М. Пеллегрини
66'
Желтая карточка
А. Моралес
63'
48'
Желтая карточка
T. Barlow
Желтая карточка
М. Пеллегрини
42'
Замена
А. Моралес
️️️️
К. Паркс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Брайан Куфре
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
16
Tom Barlow
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Йорк Сити
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
3-3-1-2-1
49
Фриз
33
Риса
13
Мартинс
6
Сэндс
13
Куфре
8
Переа
24
Грэй
55
Паркс
11
Пеллегрини
8
Родригес
71
Бакрар
3-1-2-4
31
Мигел
3
Данкан
15
Рейес
47
Толкин
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
13
Маноэл
22
4
Ндам
16
55
Паркс
27
Моралес
27
Моралес
55
Паркс
71
Бакрар
11
Магно
11
Магно
71
Бакрар
11
Пеллегрини
18
Фернандес
18
Фернандес
11
Пеллегрини
4
Ндам
12
Неалис
12
Неалис
4
Ндам
15
Рейес
6
Страуд
6
Страуд
15
Рейес
82
Лукиньяс
17
Харпер
17
Харпер
82
Лукиньяс
13
Маноэл
13
Ванзейр
13
Ванзейр
13
Маноэл
16
7
Бурк
7
Бурк
16
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
35
Митя Иленич
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
18
Ryan Meara
ВР
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
35
Митя Иленич
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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