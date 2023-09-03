Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 03 сентября 2023
Ди Си Юнайтед
03.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 39 тур
4 : 0
Завершен
Чикаго Файр
9'
К. Бентеке
20'
T. Ku-DiPietro
41'
К. Теран (АГ)
90+1'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
ГОЛ! 4:0!
К. Бентеке
90'
+1
Замена
П. Сантуш
️️️️
Э. Дэвис
78'
Замена
C. Durkin
️️️️
Р. Канус
78'
Замена
Руан
️️️️
К. Дажоме
78'
Замена
Х. Фахардо
️️️️
T. Ku-DiPietro
73'
65'
Замена
Г. Куциас
️️️️
К. Камара
59'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
А. Акевес
58'
Замена
J. Torres
️️️️
Ф. Герберс
46'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Хайле-Селасси
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Теран
41'
27'
Замена
У. Думбия
️️️️
Ф. Наварро
Замена
Б. Хайнс-Айк
️️️️
Д. Уильямс
24'
21'
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 2:0!
T. Ku-DiPietro
Пас отдал
К. Бентеке
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
М. Клих
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
3-4-1-2
26
15
Бирнбаум
33
Уильямс
31
Нахар
21
43
Клих
12
Пирани
6
Канус
11
Дажоме
31
Дэвис
20
Бентеке
4-2-3-2
2
Суке
5
Чикош
19
Акевес
22
Теран
31
Наварро
30
Хименес
21
Герберс
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
85
Камара
1
Брейди
33
Уильямс
4
Хайнс-Айк
4
Хайнс-Айк
33
Уильямс
11
Дажоме
13
Руан
13
Руан
11
Дажоме
31
Дэвис
7
Сантуш
7
Сантуш
31
Дэвис
6
Канус
8
8
6
Канус
21
7
Фахардо
7
Фахардо
21
19
Акевес
29
Наварро
29
Наварро
19
Акевес
31
Наварро
20
Думбия
20
Думбия
31
Наварро
21
Герберс
10
10
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
10
Шакири
10
Шакири
7
Хайле-Селасси
85
Камара
70
Куциас
70
Куциас
85
Камара
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+