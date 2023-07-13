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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк: обзор матча 13 июля 2023
Канзаc Сити
13.07.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 33 тур
2 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
30'
Д. Шаллой
36'
Д. Расселл
46'
Д. Мусовски
72'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк
87'
Желтая карточка
П. Руис
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Хулио
69'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мусовски
67'
Желтая карточка
К. Аранго
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
57'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
57'
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мусовски
Пас отдал
К. Аранго
46'
Замена
П. Руис
️️️️
J. Loffelsend
46'
Замена
К. Аранго
️️️️
Д. Крейлах
ГОЛ! 2:0!
Д. Расселл
Пас отдал
Э. Томми
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шаллой
Пас отдал
Д. Расселл
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
14
Тим Лайбольд
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
3-4-3
22
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
77
Расселл
54
8
Дэвис
20
Шаллой
9
Пулидо
14
Лайбольд
4-3-2
13
Биверс
15
Глад
30
Силва Марсело
19
16
Овьедо
14
Энели
87
Крейлах
11
Гомес
3
Броди
19
Мусовски
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
19
17
Руис
17
Руис
19
19
Мусовски
11
Хулио
11
Хулио
19
Мусовски
87
Крейлах
17
Аранго
17
Аранго
87
Крейлах
Остались в запасе
Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
18
Зак МакМат
ВР
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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