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Сиэтл - Хьюстон

02.07.2023, Воскресенье, 05:30 мск США. МЛС, 30 тур Сиэтл - Хьюстон
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Матч начнется в 05:30 мск
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2023
17 тур
14 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон Сиэтл
США. МЛС 2022
41 тур
5 сентября, понедельник 04:00 Сиэтл 2:1 Хьюстон
17 тур
19 мая, четверг 03:30 Хьюстон 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2021
39 тур
17 октября, воскресенье 03:30 Хьюстон 2:1 Сиэтл
16 тур
8 июля, четверг 04:00 Сиэтл 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2019

28 июля, воскресенье 03:00 Хьюстон 0:1 Сиэтл

12 мая, воскресенье 05:00 Сиэтл 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2018

22 октября, понедельник 00:01 Хьюстон 2:3 Сиэтл

9 октября, вторник 05:30 Сиэтл 4:1 Хьюстон
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 1 декабря, пятница 06:30 Сиэтл 3:0 Хьюстон
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 22 ноября, среда 05:30 Хьюстон 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2017

5 июня, понедельник 05:00 Сиэтл 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2016

13 октября, четверг 05:30 Сиэтл 0:0 Хьюстон

25 августа, четверг 04:00 Хьюстон 1:1 Сиэтл

10 апреля, воскресенье 23:00 Хьюстон 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2015

19 октября, понедельник 00:00 Хьюстон 1:1 Сиэтл

5 апреля, воскресенье 05:00 Сиэтл 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2014

11 августа, понедельник 06:30 Сиэтл 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2013

18 августа, воскресенье 05:00 Хьюстон 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
24 марта, суббота 00:00 Сиэтл 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2011

31 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 3:1 Сиэтл

26 марта, суббота 05:00 Сиэтл 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2010

24 октября, воскресенье 00:00 Хьюстон 2:1 Сиэтл

9 августа, понедельник 07:00 Сиэтл 2:0 Хьюстон
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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