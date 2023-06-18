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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Портленд
Сан-Хосе - Портленд: обзор матча 18 июня 2023
Сан-Хосе
18.06.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 26 тур
0 : 0
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Портленд
Замена
У. Буда
️️️️
Ж. Эбобиссе
90'
+4
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
90'
+4
Желтая карточка
T. Thompson
90'
+1
Замена
Д. Скахан
️️️️
Н. Цакирис
76'
72'
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
72'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
65'
Желтая карточка
Э. Миллер
Замена
T. Thompson
️️️️
Жудсон
63'
Желтая карточка
П. Мари
54'
Желтая карточка
C. Cowell
51'
44'
Желтая карточка
Д. Жупарич
18'
Желтая карточка
С. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
3-1-4-2
42
Даниэл
6
Менса
97
3
Мари
93
Жудсон
14
7
Эспиноса
7
10
Цакирис
17
Эбобиссе
4
Бисон
4-3-1-2
22
Бингхэм
15
Миллер
13
Жупарич
18
МакГроу
26
Браво
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
10
Морено
27
Асприлья
9
Боли
93
Жудсон
22
22
93
Жудсон
7
28
28
7
10
Цакирис
16
Скахан
16
Скахан
10
Цакирис
17
Эбобиссе
7
Буда
7
Буда
17
Эбобиссе
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
Остались в запасе
Сан-Хосе
Портленд
5
Daniel Munie
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
5
Daniel Munie
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сан-Хосе - Портленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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