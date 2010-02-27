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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлист
Карпаты - Металлист: обзор матча 27 февраля 2010
Карпаты
27.02.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 18 тур
2 : 1
Завершен
Металлист
18'
И. Ощипко (П)
54'
О. Голодюк
11'
Жажа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлист
Желтая карточка
С. Зенев
+2
Замена
А. Ткачук
️️️️
М. Кополовец
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
А. Антонов
️️️️
М. Девич
Замена
А. Гурули
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
А. Березовчук
Замена
В. Лысенко
️️️️
А. Рыкун
Вторая желтая
Эдмар
Замена
С. Зенев
️️️️
В. Батиста
ГОЛ! 2:1!
О. Голодюк
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
Н. Тубич
Замена
В. Бордиян
️️️️
Фининьо
Желтая карточка
В. Батиста
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Ощипко
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
Жажа
Желтая карточка
И. Ощипко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
3-3-3-1
22
Тлумак
18
Кополовец
4
Тубич
4
Милошевич
35
Ощипко
7
Годвин
44
Федецкий
9
Кожанов
16
Худобяк
32
Голодюк
80
Батиста
4-2-2-2
23
Бажан
26
Обрадович
18
Гуйе
4
Березовчук
13
Фининьо
78
Валяев
8
Эдмар
0
Рыкун
16
Олейник
32
Девич
70
Жажа
18
Кополовец
19
Ткачук
19
Ткачук
18
Кополовец
9
Кожанов
9
Гурули
9
Гурули
9
Кожанов
80
Батиста
20
Зенев
20
Зенев
80
Батиста
13
Фининьо
37
Бордиян
37
Бордиян
13
Фининьо
0
Рыкун
7
Лысенко
7
Лысенко
0
Рыкун
32
Девич
69
Антонов
69
Антонов
32
Девич
Остались в запасе
Карпаты
Металлист
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
11
Сергей Барилко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
Остались в запасе
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Карпаты - Металлист
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Украина
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