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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сан-Хосе
Остин - Сан-Хосе: обзор матча 30 апреля 2023
Остин
30.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 14 тур
2 : 2
Завершен
Сан-Хосе
40'
Э. Ригони
79'
С. Дриусси
21'
J. Yueill
75'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Сан-Хосе
90'
+5
Желтая карточка
J. Yueill
Замена
W. Bruin
️️️️
А. Ринг
90'
+2
86'
Замена
Т. Бисон
️️️️
Х. Монтейру
Замена
E. Finlay
️️️️
Р. Редес
82'
ГОЛ! 2:2!
С. Дриусси
79'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
К. Эспиноса
72'
Замена
T. Thompson
️️️️
К. Акапо
Замена
О. Вольф
️️️️
Й. Валенсия
72'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Уррути
72'
69'
Замена
М. Трауко
️️️️
C. Cowell
68'
Желтая карточка
Х. Монтейру
Замена
Д. Галлахер
️️️️
А. Лундквист
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ригони
Пас отдал
Р. Редес
40'
21'
ГОЛ! 0:1!
J. Yueill
Пас отдал
К. Акапо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остин
20
Matt Bersano
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
3-1-2-2-2
1
21
Лундквист
15
Вяйсянен
24
20
Валенсия
4
Ринг
7
Перейра
9
Дриусси
24
Ригони
17
Редес
37
Уррути
4-5-2
3
Мари
6
Менса
97
29
Акапо
14
35
Монтейру
7
7
Эспиноса
11
Груэсо
12
17
Эбобиссе
17
Редес
13
13
17
Редес
20
Валенсия
33
Вольф
33
Вольф
20
Валенсия
21
Лундквист
17
Галлахер
17
Галлахер
21
Лундквист
37
Уррути
9
Зардес
9
Зардес
37
Уррути
4
Ринг
29
29
4
Ринг
7
47
Трауко
47
Трауко
7
29
Акапо
22
22
29
Акапо
35
Монтейру
4
Бисон
4
Бисон
35
Монтейру
Остались в запасе
Остин
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
42
Даниэл
ВР
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Остин - Сан-Хосе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Q2
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