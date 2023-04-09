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Канзаc Сити - Колорадо

09.04.2023, Воскресенье, 03:30 мск США. МЛС, 10 тур Канзаc Сити - Колорадо
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Матч начнется в 03:30 мск
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Матч начнется в 03:30 мск
США. МЛС 2023
3 тур
5 марта, воскресенье 05:30 Колорадо 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2022
17 тур
19 мая, четверг 03:30 Канзаc Сити 2:1 Колорадо
4 тур
13 марта, воскресенье 05:00 Колорадо 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2021
29 тур
29 августа, воскресенье 04:00 Канзаc Сити 1:1 Колорадо
24 тур
8 августа, воскресенье 04:00 Колорадо 0:0 Канзаc Сити
12 тур
24 июня, четверг 03:30 Канзаc Сити 3:1 Колорадо
США. МЛС 2020, группа e

25 октября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 4:0 Колорадо

22 октября, четверг 04:00 Колорадо Канзаc Сити

30 августа, воскресенье 04:00 Колорадо 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2019

22 сентября, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 2:3 Колорадо

18 марта, понедельник 04:00 Колорадо 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2018

6 мая, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:0 Колорадо

25 марта, воскресенье 04:00 Колорадо 2:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2017

28 мая, воскресенье 03:00 Колорадо 1:0 Канзаc Сити

10 апреля, понедельник 02:00 Канзаc Сити 3:1 Колорадо
США. МЛС 2016

17 июля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:0 Канзаc Сити

12 мая, четверг 04:00 Колорадо 1:0 Канзаc Сити

14 апреля, четверг 03:30 Канзаc Сити 1:2 Колорадо
США. МЛС 2015

22 октября, четверг 03:30 Канзаc Сити 0:2 Колорадо

30 августа, воскресенье 04:00 Колорадо 2:1 Канзаc Сити

28 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 2:0 Колорадо

17 мая, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Колорадо
США. МЛС 2014

30 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 2:3 Канзаc Сити
США. МЛС 2013

1 сентября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 2:1 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
20 мая, воскресенье 00:00 Колорадо 2:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2011
1/4 финала
ответный матч		 3 ноября, четверг 00:00 Канзаc Сити 2:0 Колорадо
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 31 октября, понедельник 00:00 Колорадо 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2011

7 июля, четверг 00:00 Канзаc Сити 1:1 Колорадо

29 мая, воскресенье 00:00 Колорадо 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

18 июля, воскресенье 00:00 Колорадо 1:1 Канзаc Сити

11 апреля, воскресенье 00:00 Канзаc Сити 1:0 Колорадо
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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