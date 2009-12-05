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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Заря
Арсенал - Заря: обзор матча 05 декабря 2009
Арсенал
05.12.2009, суббота, 14:00
Чемпионат Украины, 16 тур
1 : 1
Завершен
Заря
33'
А. Воробей
60'
Т. Лазарович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Заря
Замена
С. Малый
️️️️
Т. Лазарович
Замена
С. Симоненко
️️️️
И. Мазилу
Замена
Жиль
️️️️
С. Закарлюка
Желтая карточка
А. Городов
Замена
С. Колесниченко
️️️️
С. Шевчук
ГОЛ! 1:1!
Т. Лазарович
Замена
А. Городов
️️️️
А. Волков
Желтая карточка
А. Хомин
ГОЛ! 1:0!
А. Воробей
Желтая карточка
А. Ещенко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Заря
12
Андрей Комарицкий
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
0
Жиль
ЦФ
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
0
Дмитрий Ховбоша
ЦП
0
Алексей Городов
ЦП
0
Сергей Колесниченко
ЦП
3-2-3-2
1
Рева
48
Данилов
23
Шершун
55
Матюхин
84
Романчук
38
Ещенко
20
Закарлюка
35
Грицай
4
Хомин
7
Мазилу
9
Воробей
3-4-3
12
Комарицкий
78
Курилов
41
Омоко
21
Меликян
14
Милько
88
Скоба
70
Шевчук
6
Каменюка
69
Антонов
27
Лазарович
89
Волков
7
Мазилу
44
Симоненко
44
Симоненко
7
Мазилу
20
Закарлюка
0
Жиль
0
Жиль
20
Закарлюка
89
Волков
0
Городов
0
Городов
89
Волков
70
Шевчук
0
Колесниченко
0
Колесниченко
70
Шевчук
27
Лазарович
2
Малый
2
Малый
27
Лазарович
Остались в запасе
Арсенал
Заря
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
8
Ролан Гусев
ПП
0
Дмитрий Ховбоша
ЦП
31
Тарас Дурай
ЦЗ
99
Игорь Шуховцев
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Дудник
Остались в запасе
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
8
Ролан Гусев
ПП
Остались в запасе
0
Дмитрий Ховбоша
ЦП
31
Тарас Дурай
ЦЗ
99
Игорь Шуховцев
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Арсенал - Заря
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
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