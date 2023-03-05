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Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс

05.03.2023, Воскресенье, 06:30 мск США. МЛС, 3 тур Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2022
41 тур
5 сентября, понедельник 04:30 Сан-Хосе 2:0 Ванкувер Уайткепс
15 тур
15 мая, воскресенье 02:00 Ванкувер Уайткепс 3:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2021
42 тур
24 октября, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 1:1 Ванкувер Уайткепс
38 тур
3 октября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 3:0 Сан-Хосе
25 тур
14 августа, суббота 05:30 Сан-Хосе 0:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2020, группа e

25 октября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Сан-Хосе

8 октября, четверг 05:30 Сан-Хосе 3:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2019

25 августа, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 3:1 Ванкувер Уайткепс

21 июля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2018

2 сентября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Сан-Хосе

26 августа, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 2:3 Ванкувер Уайткепс

17 мая, четверг 05:30 Ванкувер Уайткепс 2:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, четверг 05:30 Ванкувер Уайткепс 5:0 Сан-Хосе

16 октября, понедельник 02:30 Ванкувер Уайткепс 1:1 Сан-Хосе

12 марта, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 3:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Сан-Хосе 0:0 Ванкувер Уайткепс

13 августа, суббота 06:00 Ванкувер Уайткепс 1:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2015

4 октября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 1:1 Ванкувер Уайткепс

27 июля, понедельник 02:00 Ванкувер Уайткепс 3:1 Сан-Хосе

12 апреля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 1:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2014

19 октября, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 0:0 Ванкувер Уайткепс

11 сентября, четверг 06:00 Ванкувер Уайткепс 2:0 Сан-Хосе

4 мая, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 3:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2013

15 сентября, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 0:0 Ванкувер Уайткепс

11 августа, воскресенье 03:30 Ванкувер Уайткепс 2:0 Сан-Хосе

7 апреля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 1:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 июля, понедельник 03:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
6 мая, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
8 апреля, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 3:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2011

21 июля, четверг 00:00 Сан-Хосе 2:2 Ванкувер Уайткепс

12 мая, четверг 00:00 Ванкувер Уайткепс 1:1 Сан-Хосе
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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