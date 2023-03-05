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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 05 марта 2023
Сан-Хосе
05.03.2023, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
68'
Ж. Эбобиссе
77'
К. Акапо
17'
А. Шепф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
К. Эспиноса
83'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Акапо
Пас отдал
К. Эспиноса
77'
76'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Шепф
73'
Желтая карточка
К. Дажоме
68'
Желтая карточка
L. Martins
ГОЛ! 1:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Х. Монтейру
68'
65'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Ю. Грессель
65'
Замена
К. Дажоме
️️️️
П. Вите
Замена
К. Акапо
️️️️
М. Трауко
63'
Желтая карточка
J. Yueill
58'
55'
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Уайт
41'
Желтая карточка
А. Кубас
36'
Желтая карточка
Р. Веселинович
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Шепф
Пас отдал
Ю. Грессель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-5-1
42
Даниэл
47
Трауко
6
Менса
97
3
Мари
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
7
14
17
Эбобиссе
4-1-2-1-2
1
91
Браун
14
2
Лаборда
4
Веселинович
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
24
Грессель
24
Уайт
25
Галд
47
Трауко
29
Акапо
29
Акапо
47
Трауко
7
28
28
7
24
Грессель
31
Тейберт
31
Тейберт
24
Грессель
18
Шепф
6
Берхальтер
6
Берхальтер
18
Шепф
45
Вите
11
Дажоме
11
Дажоме
45
Вите
24
Уайт
16
Кордова
16
Кордова
24
Уайт
Остались в запасе
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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