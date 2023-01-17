Суонси - Бристоль Сити

|3 раунд
|8 января, воскресенье
|15:30
|Бристоль Сити
|1:1
|Суонси
|3 раунд
|8 января, воскресенье
|15:30
|Бристоль Сити
|1:1
|Суонси
|18 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Суонси
|32 тур
|13 февраля, воскресенье
|16:00
|Суонси
|3:1
|Бристоль Сити
|4 тур
|20 августа, пятница
|21:45
|Бристоль Сити
|0:1
|Суонси
|33 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Суонси
|1:3
|Бристоль Сити
|7 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Суонси
|45 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Суонси
|1:0
|Бристоль Сити
|8 тур
|21 сентября, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|0:0
|Суонси
|30 тур
|2 февраля, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|2:0
|Суонси
|5 тур
|25 августа, суббота
|17:00
|Суонси
|0:1
|Бристоль Сити
|29 тур
|1 февраля, вторник
|22:45
|Бристоль Сити
|0:2
|Суонси
|16 тур
|10 ноября, среда
|22:45
|Суонси
|0:1
|Бристоль Сити
|43 тур
|10 апреля, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|1:0
|Суонси
|7 тур
|15 сентября, вторник
|22:45
|Суонси
|0:0
|Бристоль Сити