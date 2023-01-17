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Суонси - Бристоль Сити

17.01.2023, Вторник, 22:45 мск Суонси, стадион Либерти Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Суонси - Бристоль Сити
Англия. Кубок (2022/2023)
3 раунд
8 января, воскресенье 15:30 Бристоль Сити 1:1 Суонси
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
18 тур
29 октября, суббота 14:00 Бристоль Сити 1:1 Суонси
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
32 тур
13 февраля, воскресенье 16:00 Суонси 3:1 Бристоль Сити
4 тур
20 августа, пятница 21:45 Бристоль Сити 0:1 Суонси
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
33 тур
27 февраля, суббота 18:00 Суонси 1:3 Бристоль Сити
7 тур
24 октября, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:1 Суонси
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
45 тур
18 июля, суббота 17:00 Суонси 1:0 Бристоль Сити
8 тур
21 сентября, суббота 17:00 Бристоль Сити 0:0 Суонси
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
30 тур
2 февраля, суббота 18:00 Бристоль Сити 2:0 Суонси
5 тур
25 августа, суббота 17:00 Суонси 0:1 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
29 тур
1 февраля, вторник 22:45 Бристоль Сити 0:2 Суонси
16 тур
10 ноября, среда 22:45 Суонси 0:1 Бристоль Сити
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
43 тур
10 апреля, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:0 Суонси
7 тур
15 сентября, вторник 22:45 Суонси 0:0 Бристоль Сити
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